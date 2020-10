DNB verbaast zich: woningmarkt nog steeds oververhit, ondanks corona

1 miljoen huizen dreigen te verzakken: verzeke­raar betaalt niks uit

30 september Eigenaren van met name wat oudere huizen kunnen het beste vast gaan sparen, want de kans dat hun huis de komende dertig jaar gaat verzakken is groot en ze moeten zelf de kosten voor stutten en herstel betalen. Eén miljoen huizen dreigen te verzakken door een laag grondwaterpeil en verzekeraars waarschuwen dat ze niks uitbetalen.