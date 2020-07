Duurzaamheid speelt steeds grotere rol bij aanvraag hypotheken

Banken en andere hypotheekverstrekkers proberen scherper te zijn op het verduurzamen van huizen tijdens een hypotheekadvies. De Rabobank neemt het sinds kort standaard mee bij ieder gesprek. Triodos gaat nog verder en geeft een lager hypotheekbedrag als het huis energielabel C of lager heeft. ,,De maandlasten van een onzuinige woning zijn gewoon hoger.”

Tachtig bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt hebben zich gecommitteerd aan de doelstelling om dit jaar 80 procent van alle tienduizend adviseurs op te leiden tot ‘adviseur duurzaam wonen’. In navolging daarop besluit Rabobank dat in de 60.000 gesprekken die jaarlijks worden gevoerd, hypotheekadviseurs actief alle mogelijkheden verkennen om de woning te vergroenen.

Volgens de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) werd afgelopen jaar al bij 42 procent van de gesprekken verduurzaming meegenomen, maar moet dat percentage verder omhoog. ,,Vaak is de consument zich niet bewust of niet goed op de hoogte dat hij verduurzamingsmaatregelen kan meefinancieren”, zegt woordvoerder Tamara Evers van NHG. ,,Bovendien heeft de consument veel aan zijn hoofd om de financiering rond te krijgen. Verduurzaming krijgt dan vaak geen aandacht. Dat komt later wel, zo is de gedachte. De adviseur kan juist dit onderwerp goed en tijdig meenemen in zijn adviesgesprek.”

Keuzes maken

Floor van Workum, ceo van Rabobankdochter Vista Hypotheken, denkt dat met de stap om het onderwerp standaard in elk gesprek mee te nemen verduurzaming bereikbaarder wordt voor klanten. ,,De klant krijgt inzicht in de eigen situatie waarbij de voordelen van verduurzaming voor het voetlicht worden gebracht. Op basis hiervan zijn klanten beter in staat een keus te maken over wat ze uiteindelijk gaan doen”, zo zegt ze in een persbericht. De bank zegt de klimaatdoelen uit Parijs na te streven en wil daarom in 2025 gemiddeld energielabel B in de hypotheekportefeuille hebben. ,,Daarvoor is nodig dat zeker 50.000 klanten minimaal twee labelstappen omhoog zetten”, aldus Van Workum.

Quote Zodra de energie­tran­si­tie op gang komt, zullen huizen met een slecht energiela­bel versneld worden afgewaar­deerd Jeroen Pels, Triodos

Triodos bank gaat nog een stapje verder en verstrekt met ingang van augustus aan eigenaren of kopers van een woning met energielabel C of lager maximaal 90 procent van de marktwaarde en 90 procent van de standaard leenruimte op basis van inkomen. ,,De maandlasten van een onzuinige woning zijn gewoon hoger, en zodra de energietransitie op gang komt, zullen huizen met een slecht energielabel versneld worden afgewaardeerd”, zegt directeur hypotheken Jeroen Pels tegen Amweb.

NHG ziet de adviseur als belangrijkste schakel om consumenten bewust te maken en te stimuleren hun huis te verduurzamen. De organisatie die zich inzet voor verantwoorde financieringen bedacht de campagne ‘Samen kleuren we elke hypotheek groen’ en heeft tools ontwikkeld die de adviseur faciliteert om verduurzaming makkelijker mee te nemen in het adviesgesprek. ,,Komende tijd willen we ons gaan richten op de consument”, zegt Tamara Evers. NHG heeft in 2020 als doelstelling dat 15 procent van nieuwe NHG-financieringen verduurzamingsmaatregelen bevatten. Dat doel is nu met 16 procent al bereikt.

