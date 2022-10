Een eigen huis, maar op andermans grond: hoe werkt erfpacht precies?

met video Nieuwe stadsbrug bedreigt paradijsje van Suzanne en haar gezin: ‘Slapeloze nachten van’

Dieren, fruitbomen en een flinke lap grond: Suzanne, Oscar (beiden 42) en hun dochtertje Vivian (2) wonen in een paradijsje aan de rand van de stad. Ze zouden voorgoed in hun oude boerderij in De Esch willen blijven, maar de derde Rotterdamse stadsbrug dreigt hen van de kaart te vegen. ,,We hebben er slapeloze nachten van.”

6 oktober