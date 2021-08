Een mancave in huis? Dan is het ook tijd voor de she-shed

Ook interieurtekstschrijver Marlous Snijder had jarenlang een hutje voor zichzelf. Dat was helemaal haar eigen ruimte. ,,Ik wou gewoon een werkplek zonder allerlei audioterreur. In huis is dat toch lastig, zeker met kinderen.’’ Dus werd het de tuin. ,,Achter de garage hadden we ruimte over. Het was helemaal dichtgegroeid met coniferen, we deden er niks mee. Dus dachten we: waarom daar niet een klein kantoortje van 12 vierkante meter maken?’’.



Ze vond het heerlijk. ,,Ik ben best wel snel afgeleid en heb echt rust nodig om goed te kunnen schrijven. Dat ging daar perfect.’’ Twee jaar geleden verhuisde ze naar een nieuwe woning en sindsdien is haar she-shed gewoon weer binnen. Het tuinhuisje mist ze soms wel. ,,In huis is er toch altijd wel iets dat afleidt, de volle vaatwasser of een stapel was of zo.’’