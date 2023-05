Een paar honderd euro voor een robotstofzuiger die goed zuigt: dit is de beste

Je betaalt al snel een paar honderd euro voor een robotstofzuiger die goed zuigt, slim navigeert en waar je geen omkijken naar hebt. Robotstofzuigers onder de 250 euro hebben vaak wat gebreken. Ze kunnen niet ‘slim’ navigeren, zonder hulp de hele vloer stofzuigen en zelfstandig het oplaadstation terugvinden.

Bij robotstofzuigers is het ook belangrijk dat je de accu kunt vervangen. Gelukkig is dit bij alle modellen technisch wel mogelijk. Maar bij een aantal merken mag alleen een erkende reparateur de accu vervangen.

De Consumentenbond test robotstofzuigers op onder meer stofzuigen, navigeren, gebruiksgemak, energieverbruik en geluid. We kijken ook hoe makkelijk je de accu kunt vervangen. In totaal hebben we 54 robotstofzuigers getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de geteste robotstofzuigers komt een model van Rowenta als Beste uit de Test. Een model van Neato is Beste Koop.

Beste uit de Test: Rowenta X-plorer Serie 95 RR7987

Volledig scherm Beste uit de Test: Rowenta X-plorer Serie 95 RR7987 © Consumentenbond

De Rowenta X-plorer uit de 95 serie is een uitstekende robotstofzuiger voor harde vloeren die ook kan dweilen. Hij is 10 centimeter hoog en het stofbakje heeft een inhoud van 0,33 liter. Helaas doet hij het minder goed op tapijt.

Deze robotstofzuiger vindt goed de weg door de kamer en heeft geen probleem met hindernissen. Hij komt ook dicht langs muren en zuigt zeer goed in hoekjes. Met de bijbehorende app kun je hem op afstand bedienen en beschik je over extra functies. De app heeft wel een paar beveiligingsproblemen.

Dit is één van de zuinigste stofzuigers uit onze test. Hij verbruikt weinig stroom tijdens het stofzuigen en ook in de stand-by-stand is hij zuinig. Hij doet er bijna 4 uur over om de accu op te laden, dat is een stuk langer dan de laadtijd van de Beste Koop. Die is in nog geen 1,5 uur klaar met laden.

Koop deze stofzuiger niet als je veel tapijt in huis hebt. Dan laat hij stof grotendeels liggen en maakt hij veel lawaai. Je kunt de accu van deze stofzuiger niet zelf vervangen. Dat kan alleen via de fabrikant.

Beste Koop: Neato D8 Intelligente Robotstofzuiger

Volledig scherm Beste Koop: Neato D8 Intelligente Robotstofzuiger © Consumentenbond

De Neato D8 is een aanrader voor harde vloeren, die zuigt hij uitstekend schoon. Op tapijt doet de stofzuiger het minder goed. Hij heeft vooral moeite met dierenharen. Deze robotstofzuiger is 10 centimeter hoog en heeft een stofbakje van 0,28 liter. De Neato kan helaas niet dweilen.

Deze stofzuiger onthoudt waar meubels staan en navigeert slim door de kamer. Hij zuigt goed in hoeken en langs plinten. Zonder de zijborstels zuigt hij zelfs beter dan met de borstels. De app heeft een paar handige extra’s en je kunt de stofzuiger op afstand bedienen. Voor deze robotstofzuiger kun je in de webshop van Neato een nieuwe accu kopen die je zelf kunt vervangen. Dat is fijn voor de levensduur.

De Neato D8 heeft ook een aantal minpunten. In de stand-by-stand verbruikt hij flink wat stroom en het stofbakje is niet zo groot. Het bakje legen en schoonmaken is ook geen gemakkelijk klusje. De beveiliging van de app kan beter.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.