Een roetvlek van een kaars op de muur, hoe krijg je die weg?

Schoonmaaktip van de weekHet huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt daarom alledaagse problemen op te lossen. Deze week: help, een roetvlek op de muur van een geurkaars.

Een lezer van deze rubriek is de wanhoop nabij. ,,Help!", schrijft ze in een mail. ,,Ik heb een walmende geurkaars gekregen met kerst. Deze heeft een roetspoor op onze witte muur en plafond achtergelaten. Ik heb van alles geprobeerd, maar krijg het niet opgelost.”

Marja: ,,Het is jammer dat ik niet weet met welke schoonmaakmiddelen is geprobeerd om het schoon te maken. Maar de tijd heeft me geleerd: hoe minder je van alles gaat proberen, hoe beter je de vlek of de plek eraf krijgt. Dat is hetzelfde als met kleren. Maar goed: ik zou Marja niet zijn als we het tóch gaan proberen.”



We beginnen met de kaars zelf. ,,Leuk, zo'n kaars cadeau. Ze zijn helemaal hot, vooral die geurkaarsen. Maar het is niet zo van: hupsakee, vlammetje aan en gaan met die banaan. We gaan eerst de kaars bekijken. Een puntige dinerkaars brandt keurig op het vet, maar kaarsen met een holte hebben zo'n badje met kaarsvet. En soms heeft een kaars een lange lont. Als je 'm voor het eerst aansteekt, komt er soms zo'n zwarte rookpluim. Dan is je lont te lang. Knip 'm af tot ongeveer één centimeter, dat is voldoende. Is je lont te lang kan de kaars dus gaan walmen, dat is waarschijnlijk wat hier gebeurd is.”

En doe je kaars eerst in een oplossing van wat zout met lauw water, tipte het voormalige gezicht van het tv-programma Hoe schoon is jouw huis? al eens. Daarmee voorkom je dat een kaars gaat lekken. Zet de kaars er even een kwartiertje in. De zoutoplossing trekt dan in de kaars. Als je hem er weer uit haalt, droog de kaars niet af, maar zet ‘m terug in de houder.

,,Tot zover de kaarskunde! Maar we zitten nog met dat roetspoor en die walmende kaars. Normaal gesproken haal ik streepjes op vlekjes op muren weg met witte tandpasta en een tandenborstel. Ik doe dan wat van van die witte - geen rood-wit-blauwe! - tandpasta op de vlek en wrijf erover. In bijna alle gevallen verdwijnt het vlekje dan. Maar ik heb geen idee hoe groot dit roetspoor is, en om nou helemaal je hele muur zo schoon te maken...”

Schuursponsje en sodakorrels

Pak dan een zacht sponsje en probeer het daarmee, met die tandpasta. ,,Ga met het sponsje over de wand en laat het even intrekken. Ga er daarna met warm water, niet te heet - je moet het met je handen kunnen aanraken - overheen. Doe dat met een ander schuursponsje. En doe het steeds stukje voor stukje. Om de 20 centimeter, ik zeg maar wat. Dep het meteen droog met een handdoek, want je wil je verf zo mooi mogelijk houden.”

Quote Spannende mix, hè? Ik zou het niet als cocktail willen. Nouuu... aan de andere kant: ik zou er bijna een vlekje voor maken om het te proberen Marja Middeldorp

,,En: oh ja! Nog een andere tip. Vul een emmertje voor een derde met lauwwarm water. Gooi daar sodakorrels in. Doe maar lekker wat, de bodem van de emmer mag vol. Je mag er best een beetje mee overdrijven. Dan pak je een ui. Snij die in stukken, de schil hoeft er niet af, en meng het door de soda en het water. Spannende mix, hè? Ik zou het niet als cocktail willen. Nouuu... aan de andere kant: ik zou er bijna een vlekje voor maken om het te proberen. Probeer dat mengsel eerst op een stukje muur waar het niet zo opvalt. Laat het even intrekken. Werkt het? Dan kan je kijken wat het beste werkt. Doe het desnoods half om half. Dus voor de helft met de tandpasta en voor de helft met dit mengsel.”

Marja: ,,En mocht dat ook niet werken, dan kun je bij een doe-het-zelfzaak een biologisch middeltje kopen waarmee je bijvoorbeeld ook nicotineaanslag van muren, deuren of ramen krijgt. Vraag het daar aan een deskundige. Zo, ik voel me helemaal de roetwalmprofessor!”

