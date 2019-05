Een schaduwtuin? Zo fleur je ‘m op

Een gebrek aan zon in de tuin ervaren we vaak als handicap. In werkelijkheid is het een zegen: schaduwplanten hebben grote, en daardoor interessante bladeren, bloemen bloeien langer in de schaduw en de grond droogt er minder snel uit. Er zijn verschillende soorten schaduw: van een boom, van een naburig gebouw, of omdat een tuin op het noorden ligt. Bomen zijn het lastigst; onder een kastanjeboom kan het pikdonker zijn. Maar zelfs daar valt te tuinieren, zolang je de onderste takken weghaalt.