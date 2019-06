Eindhoven krijgt spectaculaire torens bij station van 150 en 110 meter hoog

Een compleet nieuw ontwerp voor de Dutch Mountains gaat vrijwel zeker landen in KnoopXL, het nieuwe woon- en werkdistrict rond het spoor in Eindhoven. Twee torens van 110 en 150 meter met onder meer woningen, werkplekken en ontmoetingsruimte moeten daar verrijzen.

De initiatiefnemers en de gemeente hebben daarover een overeenkomst gesloten. Die wordt woensdagmiddag getekend op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam.

Wintertuin

De twee torens worden verbonden met een collectieve ruimte in de vorm van een wintertuin. Dutch Mountains moet zo ook de verbinding leggen tussen de binnenstad en de Technische Universiteit. Onder meer via een beter toegankelijke onderdoorgang voor het spoor, waar nu alleen nog een fietstunnel is. Volgens Graaff is daarvoor de tweede in- en uitgang voor het station een belangrijk element. Daarover praat de organisatie nu met de gemeente en Prorail.

Nieuw in het plan is ook het wonen, naast de kantoren, samenwerkplekken, horeca, hotel en kortverblijf appartementen. ,,Dat past ook goed in de ambities van KnoopXL waar de gemeente duizenden woningen wil realiseren”, aldus Graaff. Het idee blijft verder om de Dutch Mountains zoveel mogelijk circulair (dus herbruikbaar of hergebruikt) en natuurlijk uit te voeren. Daarvoor wordt onder meer ‘cross laminated timber’ oftewel massief hout gebruikt.

Verplaatsing door ASML

Aanvankelijk zou het gebouw met ruimte voor werken, kortverblijf wonen, hotelkamers en ontmoetingsruimtes aan de snelweg in Veldhoven komen te staan. Die grond is echter nodig voor de uitbreiding van chipmachinebouwer ASML. Daarop richtten de initiatiefnemers hun blik op KnoopXL, het gebied bij het spoor en de Fellenoord. Dat wordt de komende jaren ontwikkeld met een smallere Fellenoord en veel ruimte voor woningen, kantoren en andere functies, zoals een nieuw verdiept aangelegd busstation.



De gemeente heeft daar een stuk grond tussen de Prof. dr. Dorgelolaan, de Dommel en het spoor. Dat heeft ze nu toegezegd aan The Mountains Corporation van de initiatiefnemers Studio Marco Vermeulen, BLOC en Urban Xchange. Volgens Lennart Graaff van BLOC is uitvoering van de ideeën daarmee weer een stuk dichterbij gekomen. ,,Het wordt nu knetterconcreet. Dit is een belangrijke stap om ook afspraken te maken met gebruikers en beleggers waar we al mee in gesprek zijn. Daar maken we binnenkort meer over bekend.” Dat gebeurt mogelijk nog deze zomer, aldus Graaff.

