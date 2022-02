Elles (19) en Elise (21) wonen gratis in ouderencomplex, tegenprestatie is ouderen helpen

Mohamed wil ‘s nachts de verwarming aan, want overdag slaapt hij: maar verhuurder zet ‘m dan uit

Mag je als huurder van een woning 24 uur per dag zelf bepalen hoe warm het is in je huis? Mohamed el Ghamarti uit Utrecht vindt van wel. Maar verhuurder Bo-Ex zet collectief, voor alle huurders in het flatgebouw, ’s nachts de verwarming lager. El Ghamarti weigert daarom zijn voorschotnota van 61 euro te betalen. De zaak ligt nu bij de rechter.

