Els bouwde naast villa een zorgwoning voor haar man: ‘We zijn alleen maar hechter geworden’

Is het aantrekke­lijk om je oude huis als belegging te houden bij verhuizing?

12 juli In tijden van lage spaarrente bij de bank en onzekerheid op de aandelenbeurs, lijkt het beleggen in vastgoed een aantrekkelijke optie. Beleggers kopen met name in de grote steden woningen op om ze vervolgens te verhuren. Maar er is nog een groep: Nederlanders die een nieuw huis kopen en hun oude koopwoning aanhouden om te gaan verhuren. Hoe aantrekkelijk en wenselijk is dat?