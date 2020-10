Energie- of klimaatstress? Nieuw tv-programma geeft huis een ‘groene’ opfrisbeurt

UPDATE Huizenprij­zen stijgen met meer dan 8 procent; NHG-grens ook hoger

21 september Bestaande koopwoningen waren in augustus 8,2 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat betekende de grootste prijsstijging in ruim 1,5 jaar tijd, zo komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Het aantal transacties daalde wel. Ook de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie gaat omhoog.