‘Energielabel huizen is nietszeggend en moet snel verdwijnen’

Het huidige energielabel is een verplicht nummer en zegt niets over de duurzaamheid van een woning. Dat vindt branchevereniging VBO Makelaar. ,,Je hebt er als woningbezitter niks aan, zeker nu alle huizen van het gas moeten worden afgekoppel’’, zegt directeur Hans van der Ploeg.

In de Tweede Kamer mochten vandaag belangenverenigingen en experts in een rondetafelgesprek hun zegje doen over het energielabel, dat in z'n huidige vorm sinds 2015 bestaat. Gesprekspartners waren het erover eens dat er iets moet veranderen aan de methodiek, die voor grote verschillen tussen gelijkwaardige woningen zorgt en volgens sommigen onduidelijk is voor de consument.

Staat van het huis

Hans van der Ploeg was niet bij het rondetafelgesprek, maar doet namens makelaars en taxateurs graag een duit in het zakje. Hij pleit voor een 'duurzaamheidslabel’ in plaats van een ‘energielabel’. ,,Wij waren vanaf de invoering al geen fan, want je kunt via internet voor 1 euro een formulier invullen en daar komt dan een energielabel uit rollen. Je weet dan niet hoeveel energie je verbruikt, want dat staat gewoon in je afschrift van je energieleverancier. Maar het gekke is: je weet ook niks over de staat van het huis en wat er nodig is om je huis energieneutraal te krijgen, óf om je huis van het gas af te kunnen koppelen.’’

Veel energielabels komen overigens wel op een andere manier tot stand, namelijk na inspectie van een expert. Die volgt een zogenoemde Energie-index en geeft een completer beeld dan sites die een Vereenvoudigd Energielabel (VEL) aanbieden. Belangenverenigingen vragen meer eenduidigheid: één duidelijk label.

Aardgasvrij-ready

De ambitie van het kabinet is om in 2030 de Groningse gaskraan dicht te draaien. Vanaf 2050 moeten alle huizen een andere energiebron hebben dan aardgas. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal onderstreept het belang van nieuwe methodiek, waarin wordt gekeken of een woning ‘aardgasvrij-ready’ is. Een huis kan bijvoorbeeld wel energielabel A hebben dankzij zonnepanelen, maar dan is het huis nog lang niet klaar voor de toekomst. Daarvoor moet je het immers goed isoleren: het dak, de muren én de vloer. Zo kan het zijn dat een koper of huurder in een huis met energielabel A méér moet investeren dan iemand in een huis met energielabel B of C, voordat de woning aardgasvrij-ready is.

Het is belangrijk dat woningbezitters snel enthousiast worden gemaakt, vindt Hans van der Ploeg. ,,Dan begint het met bewustwording over de staat van het eigen huis. Momenteel vinden kopers op de huizenmarkt het energielabel helemaal niet interessant. Als het besef doordringt wat nodig is om een woning energieneutraal te krijgen, wordt dat wel anders.’’

Financiële stimulans

BK Bouw en Milieuadvies pleit ervoor om het energielabel pas een jaar na aankoop te laten registreren. Nu gebeurt dat nog vóór de aankoop, terwijl huizenbezitters juist gaan verbouwen als ze net zijn verhuisd. Volgens enkele belangenverenigingen is er bovendien een financiële stimulans nodig van de overheid om het energielabel (of duurzaamheidslabel) te verbeteren. Van der Ploeg van VBO Makelaar vindt dat woningbezitters korting moeten krijgen op de onroerend zakenbelasting als ze hebben geïnvesteerd in duurzaamheid. ,,De investering weegt nu niet op tegen de lagere energiekosten.’’