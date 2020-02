Enorm tekort aan loodgieters: ‘Ik race van huis naar huis en verdien heel goed’

Mo Talbi, directeur van de Loodgieters BV, is een loodgieter voor particulieren in Noord- en Zuid-Holland en heeft het razend druk. ,,Het is echt bizar. Ik sta op, neem een bak koffie en dan rijd ik van afspraak naar afspraak. Ik neem heel veel spoedklussen aan, want particulieren bellen dagelijks, met de vraag of ik ‘a la minute’ kom. Ze zijn gestrest, vaak omdat er iets mis is in huis. Soms zeg ik: probeer eerst iemand anders en hou mij als back-up, maar ze hebben niemand anders. Dus doe ik het. En met plezier trouwens, want ik help de mensen graag.’’



Talbi doet het ook niet voor niets. ,,Ik reken met gemak 80 euro per uur. En ik maak gerust 80 uur per week, dus ik verdien een heel goede boterham. Als ik bij iemand thuiskom, zijn ze wel eens verbaasd. Laatst was ik bij een advocaat en die zei: ‘ik heb het foute vak gekozen. Jij verdient meer dan ik.’ Dat komt alleen omdat er veel gebouwd wordt en omdat loodgieters zo schaars zijn.’’



Hiervoor werkte hij een tijd op kantoor bij een bouwbedrijf, maar dit verdient echt beter, zegt Talbi. ,,Vandaar dat ik voor mezelf ben begonnen. Ik ben liever ondernemer. Ook al voelt dit soms alsof ik voor de ambulance werk, zo snel als ik van afspraak naar afspraak rijd. Maar het levert wat op en ik hou van leuke, mooie dingen.’’