Ergernis over caravans in woonbuurten: ‘Houd rekening met elkaar’

Ze doet dat in een bericht in het lokale nieuwsblad, getiteld ‘Caravan niet langer dan drie dagen in de straat.’

Quote Hoe drukker het is in een straat, hoe meer men zich ergert In de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat het niet is toegestaan om bijvoorbeeld caravans, campers en vouwwagens, maar ook andere (aanhang)wagens, langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren op de openbare weg.



,,Dit wordt als een redelijke termijn gezien om een caravan, camper of vouwwagen gereed te maken voor een vakantie en, na terugkomst, weer klaar te maken voor de stalling”, geeft een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur aan.

Etten-Leur krijgt in de zomerperiode maandelijks ongeveer vijftien meldingen van inwoners die zich een beetje, of enorm ergeren als caravans langere tijd in woonstraten geparkeerd staan.

Boete

,,Hoe drukker het is in een straat, hoe meer men zich ergert. We delen er jaarlijks enkele malen een boete voor uit, maar dat gebeurt pas na een gesprek met de eigenaar van het voertuig”, aldus de woordvoerder.

De ergernis is overigens niet het enige probleem. ,,Ook hopen zwerfvuil en onkruid zich er onder op, omdat de gemeentelijke veeg- en borstelmachines hun werk niet goed kunnen doen.”

Quote Als duidelijk is dat de caravan op korte termijn weg is, kijken we meestal niet op een dag Woordvoerde gemeente Moerdijk

Moerdijk ontving in vorige jaren meerdere meldingen per week. ,,Dit jaar valt het volgens onze BOA’s relatief mee”, zegt een woordvoerster. ,,Na een melding nemen we contact op met de eigenaar. Als duidelijk is dat de caravan op korte termijn weg is, kijken we meestal niet op een dag. Als er geen duidelijkheid komt, wordt gezocht naar een aanvaardbare oplossing. Daar komen we altijd wel uit”, aldus de woordvoerster.

Drie dagen

Ook in de gemeente Roosendaal is het op grond van de APV verboden een caravan of aanhanger langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen op de openbare weg.

,,Maar in de zomermaanden zijn we wel wat soepeler”, zegt een woordvoerster. ,,We kunnen ons namelijk voorstellen dat inwoners wat langer tijd nodig hebben om de caravan of camper gebruiksklaar te maken.” In dit soort situaties knijpt Roosendaal maximaal een week een oogje dicht. ,,Dit communiceren we met zowel de melder als de eigenaar via een brief.”

Roosendaal handhaaft deze regel alleen bij meldingen van omwonenden. Dit jaar kreeg de gemeente tot op heden 36 meldingen. In heel 2018 waren dat er 106.

Bergen op Zoom krijgt jaarlijks zo’n 150 meldingen van caravans en aanhangers die soms maanden op een parkeerplaats staan. Wie overigens denkt dat ie na een klacht meteen wordt weggesleept, komt bedrogen uit.