Funda laat het ideale huis bouwen

Twee jaar geleden werd het ‘rijtjeskasteel’ al ontworpen, maar nu gaan de initiatiefnemers op zoek naar een plek om te bouwen. De samenwerking met twee architecten en bouwbedrijven moet ervoor zorgen dat in 2021 het ‘ideale Nederlandse huis’ te koop staat. Ook de rest van de straat wordt ontworpen aan de hand van zoek-gegevens. Gemeenten die een locatie hebben voor het project, kunnen zich melden.

Volledig scherm De woonkamer en keuken kenmerken zich door de hoge plafonds. © Funda

Groot als kasteel

Funda heeft zoekgedrag geanalyseerd, de wensen van bezoekers bekeken én de uiteindelijke aankoop van die bezoekers vastgelegd. Volgens directeur Quintin Schevernels is het ontwerp al jaren onderwerp van gesprek in de bouw. ,,Daarom zetten we graag de volgende stap. Met de bouw van het Funda-huis in een lokaal nieuwbouwproject willen we als experiment samen met bouwpartijen tot een methode van vraaggestuurd ontwikkelen komen.”

Het huis heeft volgens de architecten Jeroen Atteveld en Dingeman Deijs aan de binnenkant de ruimte van een kasteel, buiten de vorm van een rijtjeshuis. Atteveld: ,,Zeker in deze tijd van hoogconjunctuur maken we in de praktijk mee dat woningen toch wel worden verkocht. Daarnaast is het bouwsysteem van de aannemer vaak bepalend. Natuurlijk, woningen moeten betaalbaar blijven, maar hierdoor is er niet altijd ruimte voor innovatie.” Deijs: ,,We bouwen al tientallen jaren dezelfde soort woningen, terwijl huishoudens en leefstijlen veranderen. Het is belangrijk dat we samen ons best doen om van een aanbod- naar een vraaggestuurde markt toe te werken.”

Prijs

De kostprijs van het huis? Die is nog onbekend en hangt af van de locatie. Hij is ‘betaalbaar’ en ‘marktconform’. Ondanks de luxe uitwerking is het huis niet duurder dan een normaal, nieuw rijtjeshuis, verzekert Funda. Vanochtend is het huis gepresenteerd op de vastgoedbeurs Provada.

Volledig scherm 's Nachts naar de sterren kijken dankzij een groot dakraam. © Funda

Volledig scherm Een trap die door het huis meandert verbindt alle vertrekken met elkaar. Een open overloop is de verbinding tussen alle ruimten. Vanaf de overloop heb je altijd spannende doorkijkjes. © Funda

Volledig scherm Het huis heeft dikke muren als een kasteel. Die muren maken de woning duurzaam én bieden ruimte voor compacte vertrekken, niet per se kamers. Zo ontstaan kastruimten en nieuwe begrippen als een inloopbad en de doorzonzolder. © Funda

Volledig scherm Impressie van de buitenkant. De voorgevel lijkt ‘gesloten’, maar het opengewerkte metselwerk (een speciale techniek) zorgt voor gefilterd licht en zicht op de straat. © Funda

Volledig scherm Een dwarsdoorsnede van het huis, met veel hoge ruimtes. © Funda