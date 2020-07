Gazonnetje in tuin is veel werk: ‘Weg met dat saaie gras’

Ook klaver is een insectentrekker, maar als je niet wilt dat klaver bloeit, kun je de plant kort houden door te maaien. Of je zou een gedeelte kunnen maaien en een ander stuk laten bloeien. Klaver is ideaal in tijden van droogte; als het gras overal bruin is, is klaver nog frisgroen.



Klimop lijkt een onwaarschijnlijk alternatief voor gras, maar een klimopgazon heeft weinig onderhoud nodig. In het voorjaar ga je er met de grasmaaier overheen. Daarna is de klimopvlakte een paar weken lelijk, maar zodra de plant weer aan de groei gaat geniet je van het frisse jonge blad. Water geven is zelden nodig en de maaibeurt beperkt zich tot eenmaal per jaar. Ideaal voor beschaduwde plaatsen waar gras überhaupt niet enthousiast wil groeien.