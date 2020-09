Geef je tuin een wellnesskuur: met deze tips help je planten er weer bovenop

video Onderzoek: Ruim kwart Nederland­se woningen kan over op aardwarmte

7 september Ruim een kwart van de Nederlandse woningen kan in de toekomst verwarmd worden met warmte uit de aardbodem. Vooral in grote steden is er veel potentie. Maar ook in de glastuinbouw en industrie kan aardwarmte in een flink deel van de warmtebehoefte voorzien.