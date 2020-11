Geen barkruk, hond of kat meer op de bank door Nuenense uitvinding

De Bascover werkt! Het was even spannend maar mijn vierpotige notoire bankliggers kijken onwennig en beteuterd naar de bank en druipen af. Wat is dit nou weer?

Dit, dat is de Bascover, een nieuw en handig hulpmiddel waarmee je honden en poezen van je bank houdt. Bedacht en ontworpen door Annelies de Groof uit Nuenen.

Het bestaat uit stroken kunstig gevouwen uittrekbaar karton waar de bank mee wordt bedekt. Het product is licht, makkelijk te hanteren en ingevouwen heel compact.

,,We wilden niet dat onze hond op de bank kwam, maar dat gebeurde als we weg waren toch. Dat voelde je, dan was de bank nog warm. We legden er barkrukken op of verhuisdozen, maar makkelijk of stijlvol is dat niet. In de dierenspeciaalzaak hadden ze dekens en een spray, maar dat wilde ik niet. Dus ik dacht: dat moet anders’’, vertelt ontwerpster Annelies de Groof.

Samenbinden met touwtje

,,Ik ben gaan googelen maar vond niets bruikbaars, dus ging ik zelf iets ontwikkelen. Vanwege de verhuisdozen kwam ik op het idee van gevouwen karton. Dat is onaangenaam om op te springen, beter voor het milieu dan bijvoorbeeld plastic en minder kostbaar. De gewenste lengte van het product speelde een rol en het is sterk. Ik experimenteerde met bruin karton en verschillende vormen. Het eerste model was groter en had open zijkanten en moest je samenbinden met een touwtje.’’

Alleen goede dingen

,,,Ik liet ze testen bij vrienden met kleine, grote, jonge en oude honden, met puppy’s en met poezen, want die zijn vaak vindingrijk. Een poes kroop onder het product omdat de zijkant open was, die is om die reden nu dicht. Ik kreeg tips over de maat van het karton en over de bindtouwtjes die nogal onhandig bleken. Stap voor stap ontwikkelde ik verder, altijd met mijn doel voor ogen. Uiteindelijk kwam ik tot deze opzet. Dit model is ook weer getest en ik hoor alleen goede dingen. Het werkt en kan tegen een stootje. Vanaf begin af aan had ik de overtuiging dat het zou lukken. Eindelijk is het nu zover, alles is klaar. Na drie jaar onderzoek, veel hulp en uitproberen ga ik de markt op. Het product staat.’’

Behalve de Bascover zijn er ook Bascookies, twee smaken hondenkoekjes (kaas en pindakaas) die als verrassing aan iedere bestelling worden toegevoegd. Ook daarop prijkt het grappige logo met het hondenkoppie. ,,Die heb ik ook door de honden laten testen en ze smulden er van.’’

Model voor stoelen

Plannen heeft De Groof nog genoeg. Een model voor stoelen en de uitrol naar meubelzaken. ,,Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Goossens geïnteresseerd is en het product aanprijst of aanbiedt. Mensen willen hun nieuw gekochte bank graag beschermen. Ook een keten in dierbenodigdheden kan een verkooppunt zijn. Maar ik ga eerst maar eens hier mee beginnen.’’

De Bascover (à 24,95 euro) is te bestellen via baspetsoriginals.com, die site gaat een dezer dagen de lucht in.