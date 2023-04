Geen dure schoonmaakmiddelen nodig: met deze tip krijg je vingerafdrukken van de keukenkastjes

SchoonmaaktipMooi, een nieuwe keuken met een matte, donkere kleur. Maar hoe vermijd je vette vingerafdrukken op de keukenkastjes? In deze rubriek helpt schoonmaakexpert Marja Middeldorp om alledaagse problemen op te lossen. Het huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken.

‘Beste Marja, twee jaar geleden hebben wij een matzwarte keuken gekocht’, schrijft een lezer. ,,Prachtig mooi, maar die vetvlekken van vingers: om gek van te worden.’ Ze heeft alles geprobeerd, mailt ze. ‘We zijn inmiddels al zo wanhopig dat we geneigd zijn om er een vlakschuurmachine tegenaan te gooien. Maar voordat ik dat doe, heb jij nog tips voor ons?’

,,We gaan eens even helpen’’, zegt Marja. ,,Het is de ramp van veel mooie en moderne materialen, die koop je op het zicht. Wow, denk je in de winkel. Maar je denkt niet na over de gevolgen. Thuis schijnt de zon erop en je ziet alleen nog maar vingerafdrukken. Maar, ik raak niet in paniek hoor. Het vraagt om meer onderhoud dan een glimmende keuken, maar het is op te lossen.’’

Hoe verwijder je vette vingerafdrukken?

Vul om te beginnen de gootsteen tot de helft met warm water en doe er daarna een paar druppeltjes afwasmiddel bij, zegt Marja. ,,Maak het geen schuimbak. Dan maak je het probleem nog groter. Een heel klein beetje is genoeg.’’

Vervolgens maak je met een vochtige lap de vingerafdrukken schoon. ,,Gebruik een zachte doek. Een microvezeldoek bijvoorbeeld. Voor mij zijn oude badstofsokken perfect. Wrijf het daarna nog even na met een zachte en droge doek.’’ Belangrijk: gebruik géén keukenpapier. ,,Dat is te stroef en grof en beschadigt de kastjes’’, aldus Marja.

Quote Ga niet als een gek in de rondte zitten boenen, maak het streepsge­wijs schoon Marja Middeldorp

,,Als je dit regelmatig doet na het gebruik van de keuken, blijven de kastjes mooi. Dan kan het vet niet in het materiaal van de keukenkastjes gaan zitten.’’ Vaak is dit voldoende, maar als het niet helpt, adviseert Marja om ouderwetse soda te gebruiken. ,,Op een halve gootsteen twee eetlepels met sodakorrels. Laat ze goed oplossen in het water en maak dan de keukenkastjes schoon met een vochtige doek met dit sopje.’’

,,En ga niet als een gek in de rondte zitten boenen’’, zegt Marja. ,,Maak het streepsgewijs schoon. Zie je na het schoonmaken nog een streepje, wrijf het dan goed na met een droge doek.’’

Gouden tip om vetvlekken te voorkomen

Om, eenmaal schoon, nieuwe vetvlekken te voorkomen, wil Marja een lans breken voor autowax. ,,Dat is in huis ook een geweldig middel. Daar glijdt het water zo vanaf en een auto droogt immers ook streeploos op. Dat komt door die dunne was, het glijdt er vanaf. Een grote ijskast is net als autolak. Een beetje insmeren, weer uitwrijven. Dan is het een wondermiddel.’’

Probeer het altijd even op de zijkant of onderkant van de keukenkastjes. ,,Voor de zekerheid. Het hoeft ook maar een heel klein beetje te zijn. Net een beetje deppen’’, aldus Marja. ,,Het is eigenlijk een soort coating. Bij keukenhandelaren kun je nu ook om coating vragen voor matte keukens. Dat maakt het misschien wel duurder, maar je hebt wel minder last van vingerafdrukken.’’

,,Als de vetvlekken hardnekkig zijn, heb je vaak al zoveel geprobeerd. Door alle keus in schoonmaakmiddelen zie je soms door de bomen het bos niet meer’’, weet Marja. ,,Maar veel agressievere middelen kosten veel geld en je hebt er vaak niets aan. Probeer het toch eens met dat simpele sopje met een beetje ontvetter als afwasmiddel.’’

Ook een prangende schoonmaakkwestie die je wil voorleggen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (vraaghetmarja@ad.nl) met je naam erbij.

Op haar YouTubekanaal ‘Schoonmaken met Marja’ zijn schoonmaakvideo’s te vinden. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.