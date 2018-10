Geen poespas aan ons huis, liever een extra vakantie

Gevraagd naar hun woonwensen voor de keuken, slaapkamer, woonkamer en tuin, zijn Nederlanders opvallend nuchter. Wij doen bijvoorbeeld jarenlang met onze meubels: slechts een op de vijf Nederlanders koopt vaker dan één keer paar jaar een groot meubelstuk, de meesten doen dat eens in de twee tot twintig jaar. Om het interieur bij de tijd te houden, kopen we vooral kleinere meubels of accessoires.



Ook grotere dromen zijn bij Nederlanders ver te zoeken. Slechts één op de vier Nederlanders is ontevreden over de afmetingen van zijn tuin of balkon, of de hoeveelheid opbergruimte. De meeste mensen vinden het ‘precies goed zo’, of aan de royale kant. Luxueuze elementen in de tuin, zoals een jacuzzi (aanwezig bij een op de vijftig Nederlanders), buitenkeuken of sauna (een op de honderd Nederlanders) zijn spaarzaam, en de meeste Nederlanders hóeven er niet eens een.