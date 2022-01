Gek van geluid: wat kun je doen tegen luide buren?

Harde muziek, verbouwingen, voetstappen, dichtslaande keukenkastjes: geluidsoverlast is geen pretje. Sterker nog, het kan ervoor zorgen dat je slecht slaapt en je je niet meer fijn voelt in je eigen huis. Hoe kun je dat aanpakken, en houd je tegelijk het contact met je buren goed?

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) houdt zich al meer dan vijftig jaar bezig met geluidsoverlast. ,,We behandelen jaarlijks zo’n vijfhonderd klachten”, aldus directeur Erik Roelofsen. ,,Meestal is dat contactgeluid: lopende mensen, spelende kinderen. Woon- en leefgeluiden horen er nou eenmaal bij, maar wel tot op zekere hoogte.”

Hoe omgaan met geluidsoverlast van buren?

Het eerste advies van de NSG is: ga in gesprek met je buren. ,,Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken”, zegt Roelofsen. ,,Helpt dat niet, dan kun je het bij appartementen altijd aankaarten bij de verhuurder of de vereniging van eigenaren.”

Soms is er volgens Roelofsen een praktische oplossing voorhanden. ,,In veel huizen ligt tegenwoordig laminaat. Als je daar een goede ondervloer onder legt, hebben je onderburen sowieso minder last van je. Ga niet op sokken lopen, maar trek juist zacht schoeisel aan. Dan dreunen stappen minder door.” Een geluidswand is volgens Roelofsen ook een optie, maar hij waarschuwt: ,,Verwacht niet dat dat alles oplost, je zult daar alsnog geluiden doorheen horen.”

Meer klachten burenoverlast door corona

Stichting !Woon geeft bewoners in en rondom Amsterdam informatie en advies over huren. Ook zij krijgen regelmatig klachten over geluidsoverlast. Adviseur Tjerk Dalhuisen: ,,Door corona zitten mensen veel thuis, waardoor we meer meldingen krijgen over burenoverlast. We krijgen bijvoorbeeld klachten over klussende buren of rondrennende kinderen.”

,,Als zo’n melding bij ons binnenkomt, checken we eerst of er sprake is van een bouwkundig gebrek. Misschien zit er een kier in het plafond, of ligt er een slechte vloer. Is dat niet het geval, dan is er weinig wat we kunnen doen. Het enige advies is: ga het gesprek aan. Heeft dat geen effect, dan is buurtbemiddeling een optie.”

Advocaat Just Hamming is gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht en wordt vaak ingeschakeld bij burenruzies. Hij richtte er speciaal het platform burenproblemen.nl voor op. Volgens hem zijn geluidszaken ingewikkeld. ,,Er zijn geen specifieke normen voor burenoverlast. Dat maakt het vaak lastig om met bewijs te komen. Nieuwe huizen moeten aan een bouwbesluit voldoen, maar we hebben in Nederland ook veel oude huizen. Die zijn vaak slecht geïsoleerd. Bovendien wonen we hier dicht op elkaar.”

Geluidsoverlast meten

Toch is alleen overlast niet voldoende om in te grijpen, aldus Hamming. ,,Het moet echt onrechtmatig zijn, en frequent voorkomen. Je hebt dan hard bewijs nodig. Je kan een geluidsbureau inschakelen. Die zetten een geluidsmeter neer die een paar dagen lang het geluid in je huis meet.”

Soms adviseert Hamming z’n cliënten om op zoek te gaan naar bewijsmateriaal. ,,Je kan bijvoorbeeld een logboek bijhouden, waarin je opschrijft wanneer je last hebt van welke geluiden. Daarnaast kun je getuigen zoeken, zoals andere buren.”

Hamming raadt bovenal aan om het niet zover te laten komen. ,,Het verpest de relatie met je buren. Probeer er liever samen uit te komen, ga in gesprek en maak duidelijke afspraken. Dat is ook beter voor jullie verstandhouding.”

