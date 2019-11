‘Geld toe op je hypotheekrente niet erg waarschijnlijk in Nederland’

Denen betalen sinds een paar maanden bij leningen met een looptijd van tien jaar geen rente, maar krijgen juist geld toe. Dat we ook in Nederland een negatieve hypotheekrente krijgen, is niet erg waarschijnlijk, zeker niet voor de langere rentevaste periodes. Dat zeggen onderzoekers van hypotheekaanbieder Dynamic Credit die een vergelijk maakten tussen de Nederlandse en Deense hypotheekmarkt.

Geld toe op een lening? Bij de Deense Jyske Bank is het realiteit. De rente voor een 10-jarige hypotheek ging in augustus naar min 0,5 procent. Huiseigenaar betalen daardoor geen hypotheekrente meer aan de bank. In plaats daarvan betaalt de bank maandelijks een klein bedrag mee voor extra aflossing op hun hypotheek.

Zeker nu de hypotheekrentes ook in Nederland de laatste maanden hard aan het dalen zijn, stelden onderzoekers van Dynamic Credit zich af of dit ook haalbaar is in Nederland. Die kans lijkt niet heel groot, luidt hun boodschap. Een paar redenen: het rentetarief ligt bij de Deense centrale bank lager dan in de eurozone én bovendien gelden er in Denemarken andere regels voor hypotheken.

Daarbij hebben Denen naast de hypotheekrente ook nog te maken met een speciale marge die mensen aan banken betalen voor onder andere servicekosten. Die bedraagt doorgaans 0,4 tot 1,4 procent, aldus Dynamic Credit.

De Hypotheekshop kwam eerder al tot de conclusie dat het in Nederland niet zo'n vaart zal lopen met een negatieve rente. In zijn nieuwsbrief wees op het op wetteksten die het onmogelijk maken. Econoom Philip Bokeloh, econoom bij ABN Amro, zei eerder dat als de rente nog verder daalt dat het in theorie kan gebeuren dat ook in Nederland de (korte) hypotheekrente onder de nul daalt.