Gemiddeld hypotheekbedrag op hoogste punt sinds april vorig jaar

Dit wijst er volgens De Hypotheker op dat de woningmarkt zich ondanks de gestegen hypotheekrente geleidelijk lijkt te herstellen. Zo nam het woningaanbod fors toe, doordat in het tweede kwartaal 29 procent meer woningen te koop zijn gezet dan in het kwartaal ervoor. Ook hebben huizenkopers door de hogere overdrachtsbelasting minder concurrentie van beleggers en worden meer huurwoningen te koop gezet.

De opleving van de woningmarkt is ook terug te zien in het aantal hypotheekaanvragen, meldt De Hypotheker. In het eerste kwartaal van dit jaar was een stijging zichtbaar van 12 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal en die zette in het tweede kwartaal door (plus 17 procent).