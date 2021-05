Gerda (69) en Maya (67) helpen ouderen als verhuiscoach: ‘We hebben energie over’

Nieuwe keuken? Dat kan dan nog wel even duren, meneer

13 mei Na de parketleggers en stoffeerders komen ook de keukenboeren nu om in het werk. Een afspraak voor een nieuwe keuken is steeds moeilijker in te plannen. Door de wereldwijd geëxplodeerde vraag naar huishoudelijke apparaten is het vervolgens ook nog maar de vraag of alle apparatuur er op tijd zal zijn.