Getest: Dit is de beste stofzuiger

Er zijn verschillende soorten stofzuigers, zoals robotstofzuigers, steelstofzuigers of kruimeldieven. Maar een gewone, ‘ouderwetse’ sledestofzuiger zuigt nog altijd het beste je huis schoon. Toch is stofzuigermarkt aan het veranderen. Steelstofzuigers en robotstofzuigers worden steeds populairder. Niettemin worden traditionele stofzuigers met snoer nog altijd het meest verkocht. Terecht, want voor een vaak schappelijke prijs maken ze goed schoon.

De Consumentenbond test stofzuigers op onder meer vuil en stof opzuigen, gebruiksgemak, stofuitstoot, geluid en energiegebruik. Er zijn in totaal ruim 266 stofzuigers getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn. Drie stofzuigers komen als Beste uit de Test. We lichten hier een exemplaar van Rowenta, de goedkoopste, uit. Een andere stofzuiger van Rowenta is Beste Koop.

De beste uit de test.

Rowenta Silence Force RO7740EA is een van de zuinigste stofzuigers die de Consumentenbond ooit heeft getest. Vooral op harde vloeren zuigt hij prima. Op tapijt laat hij wel wat steekjes vallen. Maar hij is erg stil.

Deze Rowenta is zo zuinig dat hij een perfecte 10 krijgt voor zijn energieverbruik. Dat is best bijzonder. De Consumentenbond ziet namelijk nog steeds veel niet-zuinige stofzuigers in de tests sinds het energielabel voor stofzuigers in 2019 is opgeschort.

Voor mensen met een stofallergie heeft dit apparaat ook goed nieuws. Hij houdt namelijk vrijwel alle stof die hij opzuigt binnen de stofzuiger.

Minpunt is dat deze stofzuiger wat kuren heeft bij het zuigen van tapijt. Haren van je huisdieren laat hij vrijwel volledig liggen. En door de wieltjes die alle kanten uitgaan ‘volgt’ hij ook niet goed als je tapijt aan het zuigen bent. Maar heb je harde vloeren dan is dit exemplaar een echte aanrader.

De beste koop.

Deze Rowenta Silence Force Allergy+ RO6859EA lijkt erg veel op en is bijna net zo goed als de stofzuiger die ook Beste uit de test is. Zo is hij ook vooral geschikt voor harde vloeren.

Deze Beste Koop is wel wat goedkoper dan de Beste uit de Test. Hij weegt wat minder en zijn actieradius is met net geen negen meter ruim twee meter kleiner. Deze Rowenta houdt ook vrijwel alle stof die hij opzuigt binnen.

Er is wel een nadeel. Om het motorfilter (dat voorkomt dat stofdeeltjes de motor beschadigen) te vervangen, moet je het filter zelf aanraken. Zo wordt het een vies klusje.

Het uitblaasfilter waardoor de opgezogen lucht weer naar buiten wordt geblazen - en dat de kleinste stofdeeltjes die langs de motor zijn geslipt - moet tegenhouden, kun je alleen met de toppen van je vingers lostrekken. En dat is best een priegelwerkje. Desondanks is dit een stofzuiger met een prima prijskwaliteitverhouding.

