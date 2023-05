Getest: Dit is de beste volautomatische espressomachine

Wil je niet dag in dag uit altijd maar weer hetzelfde kopje koffie drinken? Heb je liever de ene dag een espresso en de andere dag bijvoorbeeld een cappuccino of café latte? Dan zou een volautomatische espressomachine wel eens een uitkomst kunnen zijn.

Nadeel van een volautomaat is de prijs. Ze zijn vaak toch wel een stuk duurder dan andere espressoapparaten. Daar staat tegenover dat je veel soorten koffie kunt zetten, dat de machine de bonen zelf maalt en dat je hem helemaal naar je eigen wensen kunt instellen.

Tussen de volautomatische espressomachines onderling zitten wel wat verschillen. Zo zijn er machines waarbij de melk in een geïntegreerd reservoir gaat. Maar er zijn er ook waarbij de melk in een losse kan of pak zit. En een enkele kan alleen maar espresso maken.

De Consumentenbond test volautomaten onder meer op de kwaliteit van espresso, de snelheid van koffiezetten, de temperatuur van de koffie en de kwaliteit van de opgeschuimde melk. In totaal zijn er 304 espressomachines getest, waarvan er 158 volautomatisch zijn. Een model van Jura is Beste uit de Test. Een model van Philips is Beste Koop.

Beste uit de test: Jura D4 Piano Black

Volledig scherm Beste uit de test: Jura D4 Piano Black © Consumentenbond

De Jura D4 heeft een strak glimmend ‘pianozwart’ uiterlijk. De machine is volledig gericht op zwarte koffie maken, zonder melktoevoegingen. En dat doet hij uitstekend. De machine heeft veel mogelijkheden om de perfecte espresso te maken. Zo kun je de maalgraad, koffiehoeveelheid en waterhoeveelheid aanpassen. Dit zorgt voor een prima koffiekwaliteit.

Je kunt dit apparaat zelfs via je smartphone instellen. Dat werkt met behulp een smart connect-plugje. Op deze manier zijn er nóg meer instellingsmogelijkheden zoals de temperatuur van de koffie en de exacte verhoudingen van koffie en water.

Deze Jura maakt niet heel veel lawaai als je er een bakje mee zet. Het display is makkelijk af te lezen en de bediening ervan werkt heel intuïtief. De kwaliteit van de espresso die er uit komt is bijzonder goed. En het algemene gebruiksgemak is ook dik in orde.

Wie dit apparaat koopt moet zich wel realiseren dat het een zogeheten ‘one trick pony’ is. Met andere woorden: hij kent slechts 1 kunstje, espresso zetten. Al kan hij dat dan weer wél in verschillende variaties. Als je een model zoekt dat alle soorten koffie kan maken, kun je beter kiezen voor een machine met een melkopschuimer en een, al dan niet geïntegreerde, melkkan.

Beste Koop: Philips 1200/2200 serie

Volledig scherm Beste Koop: Philips 1200/2200 serie © Consumentenbond

De Philips EP2220 maalt verse bonen, maar heeft ook een reservoir waar vooraf gemalen koffie in kan. Er zijn diverse mogelijkheden om de koffiesmaak te finetunen. Hij is bovendien zeer makkelijk schoon te maken.

Net als de Jura D4 is deze machine niet heel ingewikkeld om te gebruiken, het display werkt intuïtief en er komt een prima espresso uit. Melk opschuimen kun je via een stoompijpje. Dat melkschuim is van goede kwaliteit, al zou het ietsje steviger en warmer mogen zijn.

Minpunt van deze espressomachine is dat het niet een van de snelste is. Malen en doorlopen van 2 kopjes espresso kost ongeveer anderhalve minuut. En dat kun je bovendien goed horen, want hij is niet echt de stilste.

Overigens heeft dit apparaat nog twee zo goed als gelijke varianten, waarbij de kleur het enige verschil is en een exemplaar net even iets goedkoper is. Het gaat om de Philips 2200 serie EP2220/10.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.