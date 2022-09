Getest: Dit is het beste stoomstrijkijzer

Veel mensen vinden strijken niet leuk en een tamelijk saaie klus. Maak het jezelf makkelijker door een goed strijkijzer te kiezen, dat kan een hoop frustratie schelen. Strijk je vaak? Dan kun je in plaats van voor een stoomstrijkijzer ook voor een stoomgenerator kiezen. Die zijn vaak wel wat duurder in aanschaf.

De Consumentenbond test stoomstrijkijzers op onder meer gladstrijken, levensduur, degelijkheid en op gebruiksgemak. Er zijn in totaal 31 goed verkrijgbare apparaten getest.

In de categorie stoomstrijkijzers is een strijkijzer van Braun de Beste uit de Test. Deze is ook nog eens erg gunstig geprijsd en daarmee ook gelijk de Beste Koop. Een duurder model van Philips scoort net zo goed als de Braun, maar is geen Beste Koop, wél ook Beste uit de Test.

Er kwamen meer strijkijzers als Beste uit de Test. We lichten hier de laagst geprijsde strijkijzers uit.

Beste uit de Test & Beste Koop: Braun SI 3030 PU TexStyle 3

Dit compacte strijkijzer van Braun is binnen de kortste keren gebruiksklaar. Het is ook nog eens gunstig geprijsd, vandaar dat het strijkijzer de Beste uit de Test is én Beste Koop.

Met de krasvaste strijkzool beweeg je soepel over de stoffen. Gladstrijken van lichtkatoenen en katoenen stoffen is voor dit stoomstrijkijzer ruim voldoende. Het snoer zit niet in de weg en het volgt al je bewegingen. Het licht onder de handgreep is zeer duidelijk.

Toch is niet alles fantastisch aan de Braun SI 3030 PU TexStyle 3. De knop van de stoomregelaar voor continue stoom is glad en voelt onprettig hard aan. De thermosstaatknop zit onder het handvat. De markeringen daarop zijn klein en hebben te weinig contrast. De handleiding van dit apparaat is echt onder de maat.

Niettemin is de prijs-kwaliteitverhouding van deze Braun dik in orde. Het is ideaal voor een klusje tussendoor want het strijkijzer warmt binnen de kortste keren op. En ook als je veel wasgoed hebt, is dit strijkijzer geschikt. Dan vul je het waterreservoir tussendoor makkelijk bij.

Beste uit de Test: Philips GC4567/80 Azur

Net als de meeste andere strijkijzers heeft de Philips GC4567/80 Azur moeite met gladstrijken van zware katoenen stoffen. Maar hij komt niet voor niets als Beste uit de Test. Dit ijzer is bijzonder degelijk en vooral lichte stoffen strijk je er mooi glad mee.

De Azur gaat lang mee, hij scoort uitstekend op levensduur. De opwarmtijd is prima waardoor je niet lang hoeft te wachten om je was lekker glad te strijken. Het apparaat heeft een lang snoer dat fijn meebeweegt met de strijkbewegingen.

Je ontkalkt deze Philips snel en makkelijk. De knoppen en instellingen van het apparaat zijn ook eenvoudig in gebruik. En ook belangrijk: de prijs-kwaliteitverhouding is prima.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

