‘Gevallen’ wethouder Jos van Rey zet villa met binnenzwembad te koop, ‘prijs op aanvraag’

Dit zijn de drie best geteste vaatwas­sers

17 november Er zijn mensen die beweren dat afwassen goed is voor de samenhang binnen een gezin. Het avondlijke ritueel, met de handen in het sop of om een klamme theedoek, zou bevorderlijk zijn voor de sfeer. Achter het aanrecht kun je klagen over collega’s, files, uitvallende treinen en ander klein menselijk leed.