Giles valt op bij de Energy party: hij betaalt 600 euro per maand aan stroom

Pas gekochte woning verzakt: herstel kost 100.000 euro en dus klagen Renee en Joost verkoper aan

Vier ton is veel geld, maar voor hun droomhuisje aan de Rotte was het dat waard. De vreugde was echter van korte duur, want het pand verzakt en herstel kost 100.000 euro extra. Het jonge stel voelt zich bedonderd en sleept de voormalige eigenaar voor de rechter. Ook stellen ze het bedrijf aansprakelijk dat in hun ogen een onjuist bouwkundig rapport heeft opgesteld. Maken ze een kans?

7:41