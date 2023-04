Gooi dit ‘rare’ zakje nooit weg, 5 handige lifehacks om te doen met silicagel

‘Throw away. Do not eat’. Iedereen kent wel de zakjes met korreltjes silicagel die in verpakkingen verstopt zitten. Fabrikanten raden aan om ze weg te gooien. Maar wist je dat je ze ook gemakkelijk kunt hergebruiken? Wij zetten vijf praktische toepassingen op een rij.

Je hebt het ongetwijfeld al gezien wanneer je een schoenendoos of de verpakking van een elektronisch apparaat opende: kleine zakjes met korreltjes. In de meeste gevallen gaat het om zakjes gevuld met silicagel. Dat zijn vochtabsorberende kristallen die worden gebruikt om producten te beschermen tegen nattigheid. En die eigenschap kun je ook gemakkelijk gebruiken in je eigen huis.

1. Weg met zweetgeurtjes

Na een stevige work-out gooien veel mensen hun bezwete kleding in een sporttas. Iets wat behoorlijk kan gaan stinken. Een gouden tip is daarom om wat zakjes met silicagel in je tas te stoppen. De zakjes nemen het vocht, en dus ook de stank op. Zo ruikt je sporttas stukken beter. Je kan dezelfde tactiek trouwens ook toepassen op sportschoenen: leg er wat zakjes met silicagel in en ze ruiken veel frisser ruiken.



2. Red je smartphone

Telefoon laten vallen in het zwembad of in het toilet? Leg het apparaat dan zo snel mogelijk tussen de silicagelkorreltjes. Als je geluk hebt, kun je de waterschade zo flink beperken. Volgens sommige bronnen zou het zelfs nog doeltreffender zijn dan je natte smartphone onder de rijstkorrels te begraven.



3. Houd oude foto’s mooi

Als je oude familiefoto’s bewaart in een doos, kunnen ze na een tijd gaan vergelen of aan elkaar plakken. Oorzaak daarvan is vocht. Leg daarom wat zakjes met silicagel tussen de foto’s. Zo krijgt vocht geen kans om ze te verpesten.



4. Maak je voorruit condensvrij

Aangeslagen voorruiten in de winter kunnen bijzonder vervelend zijn. Zeker als je ergens dringend moet zijn. Probeer daarom eens een paar silicagelzakjes op je dashboard te leggen. Een vreemd zicht, maar de condens zal daardoor wel beperkt blijven. Let wel op: leg de zakjes verspreid over de lengte van je hele dashboard. Anders zal je het effect niet snel zien.



5. Hou juwelen glanzend

Vocht kan ervoor zorgen dat zilveren sieraden doffer worden van kleur. Iets wat je natuurlijk zo veel mogelijk wil vermijden. Leg dus een paar silicagelzakjes in het sieradendoosje. Zo blijven je pronkstukken stralen.



Is silicagel gevaarlijk?

Op de zakjes staat vaak in grote letters Do not eat, maar hoe gevaarlijk zijn die kleine bolletjes silicagel? Hoewel je ze natuurlijk beter niet kunt eten, is silicagel niet zo extreem giftig als mensen vaak denken. Een paar glazen water drinken is volgens het Antigifcentrum voldoende om het gevaar te verminderen.



