Grootste prijsstijging huurwoningen sinds 2014

De huurprijzen lagen in juli van dit jaar gemiddeld 3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de grootste jaarlijkse stijging sinds 2014.

Het statistiekbureau onderzocht zowel de prijzen van sociale huurwoningen als die in de vrije sector. De huurprijzen in de laatste categorie stegen in een jaar tijd het hardst, met 3,8 procent. Bewoners van een sociale huurwoning betaalden gemiddeld 2,6 procent meer. De cijfers gaan over de huurprijsontwikkeling met en zonder bewonerswissel. Op het moment dat een woning een nieuwe huurder krijgt, mag de verhuurder de huurprijs namelijk verhogen. Daarom is de groei in huurprijs sterker als bewonerswisseling wordt meegerekend.

Van de vier grote gemeenten zijn de huurprijzen in Amsterdam het sterkst gestegen. Bewonerswisseling meegerekend, steeg de huur in de hoofdstad met gemiddeld 3,6 procent. De gemeente Utrecht volgt met 3,5 procent. Van de provincies stegen de prijzen het hardst in Noord-Holland (3,4 procent). In Drenthe en Friesland was de stijging met 2,5 procent het meest beperkt.

Het huurbeleid is per 1 juli van dit jaar aangepast. In tegenstelling tot in 2021 mogen de prijzen voor sociale huurwoningen verhoogd worden. Dit gebeurt volgens een vast bedrag, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Voor vrijesectorwoningen is de huurverhoging in 2022 begrensd tot de gemiddelde inflatie van december 2020 tot en met november 2021, plus 1 procentpunt. Dit betekent dat de huurprijzen voor zittende bewoners met maximaal 3,3 procent mogen worden verhoogd. De effecten van de huidige hoge inflatie zijn dus nog niet zichtbaar in deze cijfers.