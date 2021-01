Grote steden vragen minister: ‘Laat ons malafide verhuurders aanpakken’

Waterbe­drijf Vitens: Strengere regels nodig voor nieuwbouw­hui­zen

4 januari Het moet wettelijk verplicht worden dat nieuwe woningen waterbesparend zijn. Of een huis regenwater kan opslaan of een zuinig toilet heeft, hangt nu nog te veel af van de ontwikkelaar of bewoner zelf. Dat zegt directievoorzitter Jelle Hannema van Vitens. Het grootste drinkwaterbedrijf van het land wil dat het waterverbruik van klanten in 2030 met 5 procent is gedaald.