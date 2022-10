Hennie (92) woont in vochtig huurhuis voor 700 euro per maand en het dak lekt al twee jaar

Het huis was hun pensioen, nu is het niets meer waard: Tonny en John willen hogere schadever­goe­ding van provincie

Meer dan honderd scheuren zitten er in het huis van Tonny en John Haverkort in Geerdijk. Ze zijn gestopt met tellen. Schade veroorzaakt door werkzaamheden aan het Kanaal Almelo-De Haandrik, zo is hun overtuiging. De provincie Overijssel wil 25.000 euro vergoeden, de bewoners willen 100.000 euro. In een hoorzitting proberen ze hun gelijk te halen.

27 september