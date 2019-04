Het balkon aankleden? Deze bloemen en planten zijn geschikte aanwinsten

InspiratieIn het voorjaar zijn veel Nederlanders aan het schoffelen geslagen, maar niet iedereen heeft de luxe van een eigen tuin. Heb je wel een buitenruimte in de vorm van een balkon of dakterras, dan kun je het zeker mooi (groen) aankleden. Eigen Huis & Tuin geeft vijf tips.

1. Een fruitboom

Kleine fruitbomen doen het hartstikke goed op je balkon. Je kunt ze de hele zomer laten staan, en plukt er ook nog eens de vruchten van. Je kunt bijvoorbeeld een citroenboom of een sinaasappelboom neerzetten. Het balkon heeft wel veel zonlicht nodig als je een sinaasappelboom wil nemen. Let op: in de winter moet hij naar binnen.

Ook voor een kleine moestuin in bakken is meestal wel plek.

Volledig scherm © Squarely - Unsplash

2. Lavendel

Lavendel is een van de meest populaire en tijdloze planten voor in de tuin, en dus ook voor het balkon. Ze zijn er in alle vormen en maten, dus geschikt voor ieder balkon. Hij is makkelijk te verzorgen, ook als je niet zulke groene vingers hebt. De geurende, paarse bloemen zijn dus een goede aanwinst.

Volledig scherm © Lodgers

3. IJsbloemen

Toch behoefte aan wat vrolijke, gekleurde bloemen? Zet dan een aantal potten met ijsbloemen neer. Je kunt ze bijvoorbeeld in een balkonbak over het balkonhek hangen, of gewoon op tafel.

Volledig scherm © QVC

4. Olijfboom

De olijfboom is makkelijk in de verzorging, ook op je balkon. Je kunt jaren genieten van deze plant, want hij groeit maar heel langzaam. Ook deze plant is in alle maten te koop, dus kijk wat er op jouw balkon past. Pak hem in de winter wel even goed in, want hij houdt niet zo van lage temperaturen.

Volledig scherm © Michiko Yamada

5. Bamboe

Houd je van privacy? Voor een zomers en tropisch balkon kun je bossen bamboe neerzetten. Zo waan je je in een ware jungle. Deze planten bieden schaduw, maar ook beschutting.