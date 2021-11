Het kost 10.000 euro om 10 zonnepanelen op je dak te leggen: waar of niet waar?

In de kruipruim­te van dit doodnorma­le huis ligt duurzame verrassing: ‘Belangrij­ker dan geld’

Het huis van Gert-Jan Coenraats en zijn vrouw Gertia was in 2019 een klushuis, dus de keuze om óók te gaan verduurzamen was voor het echtpaar snel gemaakt. ,,Wij vinden het heel belangrijk, ook richting ons nageslacht, om te kijken hoe wij de CO2-uitstoot kunnen verminderen en goed met het milieu om kunnen gaan.”

2 november