Hier moet je aan denken als je de was buiten ophangt

Wat het belangrijkste is om rekening mee te houden als je de was buiten ophangt? ,,Neem eerst even met een doek en een sopje van allesreiniger de nylon draden af. De wasparasol of het droogrek voor buiten heeft misschien al die tijd in een schuur met stof gestaan en voor je het weet zitten er vieze zwarte vegen op de lakens die je zonet nog schoon had. Daarna even afdrogen met een doekje.”



Ook de wasknijpers hebben volgens Marja een beurt nodig. ,,Kijk kritisch of ze verroest zijn of vies. Houd ze even onder de douche of de kraan, maak ze schoon en droog. Het is verder nog afhankelijk hoe hoog je rek is om te bepalen hoe je de was ophangt. Het beste is het als de lakens in de lengterichting naar beneden hangen en het liefst met drie of vier knijpers, anders krijg je van die puntstukken. Zorg altijd dat je genoeg wasknijpers in huis hebt!”