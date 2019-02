Hier moet je op letten bij het kopen van een nieuwe wasmachine

Nieuwe trend? Flexibel wonen in een luxe designho­tel

4 februari In maart opent in Antwerpen YUST, een design huisvestingsproject dat inspeelt op de trend van flexibel wonen. Het is een luxe hotel met 130 bedden waar je onder andere kunt kiezen uit een gedeelde kamer voor acht of een loft. De bedoeling is om vooral gebruik te maken van alle gemeenschappelijke ruimtes.