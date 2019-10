Hoe Ikea in 2030 een ‘kringloopwinkel’ wil zijn

Op de Dutch Design Week in Eindhoven is de ambitie gisteren met veel bravoure gepresenteerd. Ikea is met vierhonderd filialen het grootste woonwarenhuis van de wereld en daardoor grootverbruiker in tal van materialen. Jaarlijks worden ruim 40.000 zeecontainers met meubels en andere artikelen naar Nederland vervoerd. Veel daarvan komt uiteindelijk terecht bij de 579 miljoen kilo grofvuil die elk jaar wordt weggebracht.



,,We hebben een flink probleem”, wil Alberic Pater maar zeggen als hij de cijfers opsomt. Hij is duurzaamheidsmanager bij Ikea Nederland. Sinds 2012 heeft het Zweedse bedrijf een duurzaamheidsprogramma. Met enkele successen: na een investering van 2,5 miljard euro wordt 100 procent van de energie die de winkels verbruiken duurzaam opgewekt met eigen zonnepanelen en windmolens. Het katoen is 100 procent ‘eerlijk’ geproduceerd en in 2020 wordt 100 procent van het polyester gerecycled.

Hout

Quote Wij gebruiken ongeveer 1 procent van de wereldwij­de houtproduc­tie Alberic Pater, Duurzaamheidsmanager Ikea ,,Ook willen we dat hout volgend jaar voor 100 procent vanuit verantwoord beheer wordt gewonnen”, aldus Pater. ,,Dat is nogal wat, want vergis je niet: wij gebruiken ongeveer 1 procent van de wereldwijde houtproductie.” Vorig jaar won Ikea de Retail Sustainability Award, uitgereikt door juryleden van onder andere Max Havelaar en MVO Nederland, een netwerk van duurzame bedrijven. De winkel is op de goede weg, werd door kritische experts bevestigd.

Maar de grootste uitdaging zit hem dus in de vele spullen die het produceert en verkoopt. Een vraag uit het publiek bij de Dutch Design Week was dan ook of het elkaar niet bijt: enerzijds met advertenties en lage prijzen klanten aansporen nieuwe dingen te kopen en anderzijds oproepen tot meer duurzaamheid. ,,Een beetje wel”, erkende retailmanager Paul de Jong. ,,Maar de consument is ook aan het veranderen. Die wordt bewuster van de milieu-impact en verlangt van ons dat we duurzamer worden. Anders kiezen ze op termijn voor andere producten, zeker de jongste generatie. Mijn dochter van twaalf vraagt het letterlijk aan mij: wat doe jij om de wereld beter te maken?”

Matrassen

In het Innovation Powerhouse in Eindhoven staat een bed met het prototype van een matras dat voor 95 procent uit oude matrassen bestaat. Alberic Pater: ,,In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen matrassen weggebracht. Twee op de drie worden verbrand. We gaan de recyclecapaciteit snel opvoeren zodat het aantal verbrande matrassen afneemt.”



Zo eenvoudig is dat nog niet. De fabriek waar oude matrassen chemisch worden gereinigd staat in Polen en je mag met afval niet de grens over. Heen en weer rijden is bovendien niet milieuvriendelijk. Verder moet Ikea de consument tot gedragsverandering bewegen. ,,We halen matrassen bij mensen thuis op tegen een vergoeding van 19 euro”, zegt Pater. ,,We proberen meer mensen te bewegen gebruik te maken van dat gemak.”

Kastdeuren en spijkerbroeken

Er zijn al enkele gerecyclede producten verkrijgbaar bij Ikea: de Kungsbacka-keuken is gemaakt van hergebruikt hout en petflessen. Van de bekende Pax-kledingkast kun je de deuren in Breda inruilen voor nieuwe, er zijn vloerkleden van gerecycled textiel, plantengieters van gerecycled plastic en de wens is om ingeleverde spijkerbroeken te gebruiken voor het opnieuw stofferen van de populaire Klippan-bank.



In het Eindhovense filiaal is het concept van de kringloopwinkel letterlijk overgenomen. In de ‘koopjeshoek’ worden ingeleverde meubels tweedehands verkocht. In Amsterdam worden meubels voor minimaal twee jaar verhuurd, met als doel de levensduur te verlengen. ,,Dat is spannend, want het project loopt een jaar en we weten nog niet wat er met de meubels gaat gebeuren na twee jaar.”



Gelanceerd op de Dutch Design Week is een collectie van viltproducten zoals tassen, gemaakt van restanten van Nederlands Ikea-textiel. Vanaf maart liggen ze in de winkels.

Volledig scherm © Ikea

Vraag is nog wat alle plannen voor gerecyclede en hergebruikte producten gaan betekenen voor de prijs. ,,In veel gevallen zal het niet duurder zijn”, denkt Alberic Pater. ,,Maar we kunnen dat niet met zekerheid zeggen. Het hangt bijvoorbeeld af van de schaal waarop we kunnen produceren, met wie we samenwerken en of de overheid nog met regels komt die het ons makkelijker maken te transformeren. Nu is er nog geen belastingverschil tussen gerecycled verpakkingsmateriaal en nieuw materiaal bijvoorbeeld. Het zou helpen als recyclen gaat lonen. Maar dan nog wordt het een hels karwei om in 2030 volledig circulair te zijn.”