Hoe kies je het perfecte cadeau voor in huis? ‘Geef dingen die je jezelf niet zou geven’

vraag 't vtwonenHet kiezen van leuke cadeaus voor in huis kan een lastige taak zijn. Wat geef je deze feestmaand aan iemand die alles al heeft of als je een kleiner budget hebt? Tanja Saarberg, formulemanager bij vtwonen, geeft advies.

Geef met aandacht

,,Een kandelaar is altijd leuk om te geven. Ze zijn te koop in alle soorten en maten en daarom is er altijd iets te vinden wat binnen jouw budget en de smaak van de ontvanger past. Ik zou ‘m geven met een paar mooie, passende kaarsen erbij, zodat hij direct in gebruik genomen kan worden.”

,,Kaarsen zijn er te kust en te keur, van gedraaid tot felgekleurd, maar let zeker ook op de maat van de kandelaar, die kan nog weleens afwijken. Je wil natuurlijk wel dat de zorgvuldig door jou gekozen kaarsen in de kandelaar passen. Een vaas geef je mét bloemen erin of - passend bij het seizoen - met een mooie bessentak die lekker lang staat voor extra lang plezier. Ga, kortom, voor net een klein beetje extra en geef met aandacht.”

Geef een herinnering

,,We hebben erg de neiging gekregen om vooral veel cadeaus te geven tijdens de feestdagen, maar is het niet veel leuker om een cadeau te ontvangen waar de gever écht over nagedacht heeft? Een cadeau dat niet binnen de kortste keren bij de kringloop belandt, maar dat jaren meegaat? Zo ben ik van mening dat je nooit genoeg fotolijsten kunt hebben, maar wil je een fotolijst cadeau doen, geef dan geen lege lijst, maar doe er dan een foto in van een bijzonder moment van het afgelopen jaar.”

Volledig scherm Ter illustratie. © vtwonen ,,Desnoods betrek je een partner of naaste bij het complot om aan een geschikte foto te komen. Kijk bij het kiezen van de lijst goed naar wat bij iemands interieur past. Door dat beetje extra moeite wordt een cadeau waardevoller zonder dat het honderden euro’s (extra) moet kosten.”



,,Heb je oudere kinderen, doe dan iets cadeau wat al in de familie zit en waar een mooi verhaal achter zit. Een door een voorouder gemaakt meubel of plaid of een kussenhoes gemaakt van kledingstukken van een geliefd familielid bijvoorbeeld. Heb je een kind dat op kamers gaat, dan kan een startpakket met servies een mooi en praktisch cadeau zijn. Een ontbijtset kan ook leuk zijn om te geven, maar doe er dan iets extra’s bij, bijvoorbeeld een pak lekkere koffie of ontbijtgranen of een uitnodiging voor een etentje bij jou thuis. De herinnering aan het ontvangen van het object wordt op die manier veel waardevoller omdat je er samen een mooie herinnering aan vastplakt.”

Geef wat je jezelf niet geeft

,,Bedenk je eens welke dingen je jezelf nooit cadeau doet, welke aankoopmomenten je altijd uitstelt. Een abonnement op een tijdschrift valt bijvoorbeeld in die categorie. Maar ook een dekbedovertrek. Zulke dingen vallen vaak in de categorie ‘grotere uitgave met minder prioriteit’ wat ze des te leuker maakt om ze cadeau te doen! Vind je het lastig om een goede dekbedset voor iemand uit te kiezen? In webwinkels kan je vaak uitgebreid zoeken op dessin, kleur en stijl. Desnoods schakel je ook hier een kenner in die ingevoerd is in de smaak van de ontvanger. En vergeet de maat van het bed niet, ook niet onbelangrijk!”

