Hoe krijg je de rokerslucht uit tweedehands meubelen? ‘Niet normaal, die geur’

SchoonmaaktipSchoonmaakexpert Marja Middeldorp kwam thuis na een paar dagen weg maar het rook thuis anders dan ze gewend was. Waar kwam die geur vandaan? En nog belangrijker: hoe kreeg ze het weer fris? In deze rubriek helpt ze om alledaagse problemen op te lossen.

Meestal beantwoordt Marja vragen van lezers, vandaag had ze zelf een probleem. ,,Meestal heb ik alles onder controle, maar dit had ik nog nooit meegemaakt’’, zegt ze. ,,Voordat ik een paar dagen wegging, had ik uiteraard braaf alles gedaan wat ik zelf altijd tip. De matrassen even omhoog, goed stofzuigen. Een beetje olie op de afvoerputjes zodat ze niet gaan ruiken. De buren zouden de post doen, er kon me niets gebeuren.’’

Maar niets was dit keer minder waar. ,,Ik had een fijne reis gehad, was blij om weer thuis te zijn. Ik wilde meteen de ramen open doen, matras weer plat leggen, de kranen even open. Maar ik deed de deur open en het voelde of er iemand in mijn huis was geweest. Of er een kat naar binnen was gedrongen. Het rook verdord, alsof het een tijdje had leeg gestaan.’’

Na wat rondsnuffelen, bleek het de ‘nieuwe’ staande klok te zijn. ,,Tweedehands, had ik een aantal weken eerder gekregen. Ik was er reuzeblij mee. Maar hij was van iemand geweest die zwaar rookte. Wat een nicotinegeur zat erin. Ik had 'm minimaal negen keer schoongemaakt, iedere keer kwam er een dikke gele drab vanaf. Ik dacht dat ie schoon was, maar toen deed ik de deur van de klok open. Tjonge jonge, wat een geur. Niet normaal, echt waar. Nou, Mar, dacht ik, niet slim dat je dat vergeten was om de binnenkant schoon te maken.’’

,,Ik ben even gaan zitten en gaan denken: hoe ga ik dat nou aanpakken? Hoe krijg ik dat oude houten meubel fris?’’

Rokersgeur in tweedehands meubelen

,,Ik heb eerst een oude doek gezocht die ik kon weggooien en onderin de klok gelegd’’, vertelt ze. Ze vulde een plantenspuit met witte keukenazijn en benevelde de kast aan de binnenkant. ,,Al vrij snel zag ik kleine mosterdgele druppeltjes van het hout afkomen. Daar ben ik met een vochtige doek overheen gegaan. Dat heb ik wel drie of vier keer moeten doen.’’ Ondertussen stonden de ramen open. ,,Die geur moet luchten.’’

,,Daarna heb ik ook iets anders gedaan, wat ik normaal niet zo snel zou doen: ik heb een bak met kokend water en een vanillestokje onder in de kast gezet, bovenop die oude doek. Deurtje dicht en die stoom met vanillegeur lekker laten gaan. Na anderhalve dag heb ik de kast weer open gedaan’’, vertelt Marja. Het resultaat? ,,Ik ga niet in die klok wonen, maar het zou wel bijna kunnen. De geur was weg.’’ Een andere mogelijkheid is om hetzelfde te doen met citroen.

Voor stoffen meubels met een rokersgeur adviseert Marja om ze net als matrassen of stoffen banken met soda te behandelen. Sodakorrels inwrijven, goed laten intrekken - zonder water! - en naderhand stofzuigen. Dan ruikt het een stuk frisser. ,,Of een nachtje buiten luchten’’, zegt Marja. ,,Maar de geur verdwijnt niet meteen, dus je moet in dat geval wel doorzetten.’’

Vieze geur in de wasmachine

,,Toen ik de kast had gedaan en weer rustig zat met m’n kopje thee, zag ik een lezersvraag binnenkomen. Ook over een vervelende geur na vakantie: in de wasmachine. ,,Mensen zijn snel geneigd om te wassen en hupsakee de deur van de wasmachine dicht te donderen. Dat is niet goed, want het is nog steeds vochtig in die wasmachine. Bacteriën voelen zich daar heerlijk, even lekker naar de sauna.’’

En het gevolg: een muffe wasmachine. Controleer daarom voordat je op vakantie gaat of de wasmachine, droger en vaatwasmachine open staat. ,,Dit geldt ook voor het waspoedervakje’’, zegt ze. ,,En zet het op de checklist voor vertrek volgend jaar.’’

