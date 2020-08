Hoe krijg je klaver uit je gazon?

#NLStartOp Groene aanpakkers: ‘Mensen halen tegels weg en zetten er planten voor terug’

12:00 We waren huismussen dit voorjaar, maar gelukkig scheen de zon. We gingen de tuin in of het balkon op. Die konden een opknapbeurt gebruiken - en daar was dan ook alle tijd voor. Vier groene aanpakkers aan het woord.