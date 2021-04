Huis verbouwen? Aannemers zitten vaak voor de rest van het jaar al vol

Het is bijna onmogelijk om op korte termijn een aannemer in te huren voor een aanbouw, renovatie of verduurzaming van het huis. Klusbedrijven zitten soms al voor heel het jaar volgepland en vinden maar moeilijk nieuw personeel om uit te breiden. Dat blijkt uit een rondgang van deze site.

,,Ik word dagelijks wel drie, vier of vijf keer gebeld met opdrachten van klanten, maar ik moet telkens nee verkopen. En dat geldt ook voor mijn collega's weet ik, iedereen is superdruk. Mijn agenda is voor het hele jaar al gevuld”, vertelt John Spakman, aannemer in Hilversum.

,,Het is zelfs zo erg, dat wij een stop hebben ingevoerd. Ik zit vol tot maart 2022 en ga niet verder dan een jaar vooruit plannen”, zegt Jeroen Kuilboer van aannemersbedrijf Kuilboer en De Boer in Alkmaar. ,,Afgelopen jaar was het ondanks corona al druk, maar sinds begin dit jaar is het helemaal gekkenhuis. Ik krijg wekelijks twintig tot dertig verzoeken die ik moet afwijzen. Het voelt heel dubbel voor mij als ondernemer, maar goed personeel vinden om het werk op te pakken is moeilijk en ik wil wel goed werk leveren.”

Werk blijft liggen

Het betekent dat loodgieterswerk, schilderwerk en de iets grotere werkzaamheden als het maken van dakkapellen, blijven liggen. Hooguit voor de grote, financieel aantrekkelijke opdrachten, zijn nog aannemers te vinden. ,,Eerst kwamen dit soort berichten vooral uit de Randstad, maar nu ook uit andere delen van het land”, zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. ,,Een extra slaapkamer op de zolder? Dat wordt een probleem. Een uitbouw kan vaak nog wel. Er is een groot tekort aan handen, aan technisch geschoolde mensen die het werk moeten doen. Dat weten we uit onderzoek over het verduurzamen van woningen, maar horen we ook simpelweg uit de praktijk.”

Quote Er is een groot tekort aan handen, aan technisch geschoolde mensen die het werk moeten doen Hans André de la Porte, Vereniging Eigen Huis

Madeline Buijs, sectoreconoom Bouw en Vastgoed, herkent de anekdotes over lange wachttijden bij aannemers. ,,Het is moeilijker om het probleem met cijfers te duiden, want het aantal verbouwingen wordt niet goed landelijk geregistreerd. Wel weten we vanuit CBS-statistieken dat het afgelopen jaar met name kleine aannemers een forse economische groei hebben doorgemaakt, namelijk 5,7 procent. Dat zijn bedrijven met maximaal tien werknemers. Middelgrote bedrijven met tussen de tien en honderd medewerkers hebben het een stuk moeilijker gehad. Die markt krimpt.” Grotere bouwbedrijven zijn vaker betrokken bij nieuwbouwprojecten en utiliteitsbouw (gebouwen met een andere functie dan wonen) en hebben te maken met een geslonken aantal afgegeven vergunningen.

Volle spaarpot

Hoe het komt dat veel mensen hun huis verbouwen, laat zich raden. ,,Mensen hebben toch wat beter kunnen sparen dankzij corona”, verklaart aannemer Spakman. ,,Vakantiegeld komt er zo weer aan en je kunt nog niet veel anders met je geld. De rente is laag waardoor het ook goedkoop is om de hypotheek op te hogen. Meestal willen de mensen die bellen dat we morgen beginnen. Het blijft zonde dat in de vorige economische crisis zoveel vakmensen zijn gestopt omdat er geen werk was.”

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Personeel van grotere bouwbedrijven overhevelen naar de kleinere klussen is nog niet gemakkelijk, zegt Madeline Buijs. ,,Ik denk ook dat veel van die bedrijven verwachten dat de pandemie bijna voorbij is en de wat grotere projecten wel weer terugkomen. Niet ieder bedrijf schakelt zomaar over op een andere business.”

Zelf aan de slag

Maar wat kan de consument die toch graag het huis wil verbeteren, nu verhuizen dankzij het krankzinnig lage aanbod te koop staande woningen ook geen optie is? Volgens Hans André de la Porte van Eigen Huis kan het soms niet anders dan dat mensen zelf aan de slag moeten. ,,Je hebt natuurlijk niet voor alles een aannemer nodig. Zelf klussen is erg populair geworden, dat zag je ook wel aan de lange rijen voor van de doe-het-zelfzaken afgelopen jaar. Die hebben uitstekend gedraaid. Er is op internet ontzettend veel informatie te vinden. Ga op YouTube eens kijken of je misschien zelf het huis beter kunt isoleren.”

Maar de Eigen Huis-woordvoerder snapt ook dat het niet altijd kan. ,,Kijk bij een keuze voor een klusbedrijf in ieder geval uit dat je niet de eerste de beste klusser inhuurt die zich zonder ervaring gisteren bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven. Wij raden aan een aannemer te vinden die is aangesloten bij brancheorganisatie Vlok. Die bedrijven werken met de consumentenvoorwaarden die zijn opgesteld in overleg met de Consumentenbond en Eigen Huis.”

Bekijk hieronder alle video's over interieur:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.