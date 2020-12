Huiseigenaren investeren meer in duurzaamheid: ‘Hybride warmtepomp bespaart honderden euro's’

Huiseigenaren zijn meer dan eerder bereid om hun woning te verduurzamen. Dat laten ze weten in een enquête van ABN Amro. Ze hebben meer aandacht voor hun huis en in veel gevallen is de huishoudpot goed gevuld tijdens de coronapandemie. Ook bedrijven in duurzame energie schetsen een rooskleurig beeld.

Twee op de drie bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector, zeggen dat ze evenveel of zelfs meer omzet draaien dan ze aan het begin van dit jaar hadden verwacht. ,,Het is opvallend dat het beeld zo positief is, want net na de eerste coronagolf heerste de vrees dat mensen minder geld zouden investeren”, zegt Olaf van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), waar zesduizend bedrijven in onder andere zonnepanelen en warmtepompen bij zijn aangesloten.

ABN Amro concludeert uit een eigen enquête dat het financiële perspectief van huiseigenaren een belangrijke rol speelt. De bereidheid om de woning te verduurzamen is dit jaar gegroeid van 11 naar 18 procent. Bij woningeigenaren van wie de financiële positie tijdens de crisis is verbeterd, is ruim een kwart bereid in de verduurzaming van hun woning te investeren.

Rendabel

Volgens Van der Gaag is er een aantal redenen dat in duurzaamheid wordt geïnvesteerd. ,,Mensen zijn vaker thuis en willen investeren in hun omgeving. Een beter geïsoleerd huis is ook comfortabeler. Daarnaast is investeren in veel gevallen rendabel. Veel huiseigenaren hebben hun spaarpot goed gevuld nu ze minder geld konden uitgeven aan vakanties en uitgaan. Het levert op de lange termijn meer geld op door het in je huis te steken dan het op de bank te laten staan.”

Quote Veel huiseigena­ren hebben hun spaarpot goed gevuld nu ze minder geld konden uitgeven aan vakanties en uitgaan Olaf van der Gaag, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Een van de populaire producten waarin wordt geïnvesteerd is de hybride warmtepomp. Dat is een combinatie van een elektrische warmtepomp en een HR-ketel. Er wordt daardoor minder gas verbrand. Consumenten kunnen 200 tot ruim 600 euro per jaar besparen op hun energierekening met een hybride warmtepomp, blijkt uit een test van de Consumentenbond en zes andere organisaties, waaronder Enpuls en Gasunie. Vooral vrijstaande woningen, gebouwd voor 1992, hebben er baat bij. Bij een standaard instelling ‘verdient’ het systeem zichzelf terug in zeven tot tien jaar. Eigenaren van rijtjeswoningen, moeten meer geduld hebben, de verwachte terugverdientijd voor hen is tien tot vijftien jaar.

Tekst gaat verder onder tool.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Olaf van der Gaag van de NVDE denkt dat ook de subsidiemogelijkheden hebben bijgedragen aan een groter volume van investeringen in duurzaamheid van woningen. ,,Sinds deze zomer is meer subsidie verleend aan isolatiemaatregelen”, aldus Van der Gaag. Ook voor warmtepompen en zonneboilers is geld beschikbaar. Bovendien is duidelijk geworden hoe de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt afgebouwd vanaf 2023. Dat maakte duidelijk dat de aanschaf van zonnepanelen nog steeds rendement oplevert. Huiseigenaren hebben de investering gemiddeld in zeven jaar terugverdiend.

Hoe de subsidies er vanaf 1 januari uit gaan zien, is nog niet bekend. Dat wordt expres kort van tevoren bekendgemaakt, zodat huiseigenaren niet wachten. De Subsidie voor het Eigen Huis (SEEH) wordt vanaf 1 januari ondergebracht bij de ISDE, zodat meer overzicht ontstaat.

Bekijk hieronder de podcast Onder de Pannen over woonfinanciën, ook te beluisteren in alle podcastapps.