Huiseigenaren profiteerden massaal van goedkoper energielabel

In november en december zijn er bijna 360.000 energielabels geregistreerd via de website energielabelvoorwoningen.nl. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dat over de aanvragen gaat. Daarvan is het merendeel, namelijk ruim 250.000, in december geregistreerd. Dat is het tienvoudige van een gemiddelde maand van het afgelopen jaar. Bijna 60 procent van de woningen in Nederland heeft nu een energielabel.