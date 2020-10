Huizen krijgen in 2021 funderingslabel

Makelaar: ‘Ook huizen van 3 of 4 miljoen verkopen we op kortere termijn’

18 oktober De huizenprijzen stegen in twintig jaar tijd nog nooit zo hard als het afgelopen kwartaal, en ook de woningverkopen zitten flink in de lift, bleek onlangs uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Dus het is een goed jaar voor de makelaar, ondanks corona. ,,We hebben het beste jaar ooit gedraaid’’, zegt makelaar Matt Andreoli.