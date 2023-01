Huizenkoper heeft geen flauw benul van funderingsproblemen: ‘Zorgwekkend’

Slechts bij 1 op de 40 van de huizen uit die bouwperiode is iets over de fundering bekend, blijkt uit onderzoek van ABN Amro. Volgens de bank zouden huizenkopers zich er beter in moeten verdiepen want herstelkosten zijn torenhoog: 50.000 tot 100.000 euro.

Koophuizen waarvan van tevoren wordt gemeld dat de fundering mankementen vertoont, leveren bij de verkoop gemiddeld 12 procent - zo’n 47.000 euro - minder op, terwijl woningen met herstelde funderingen juist 2 procent méér opleveren. Het prijsverschil komt in grote lijnen overeen met de herstelkosten.

Kwaliteit van de fundering amper vermeld op Funda

ABN Amro heeft samen met Brainbay, het databureau van makelaarsvereniging NVM, de gegevens van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek en de verkoopteksten op Funda geanalyseerd om zo achter de kwaliteit van de fundering te komen.

Quote Wat voorkomen moet worden is dat deze ingrijpen­de gevolgen van de klimaatver­an­de­ring kopers en verkopers niet overvallen Sandra Phlippen

In slechts 2,2 procent van de verkoopteksten wordt de kwaliteit van de fundering vermeld. Voor de meeste panden met bestaande of toekomstige funderingsproblemen bestaat nu dus nog geen prijskorting. ABN Amro vindt dat er veel meer transparantie over de funderingen moet komen.

Prijskorting

Klimaatverandering kan het risico op funderingsproblemen verder vergroten. Zo zorgt langdurige droogte voor bodemdaling en fluctuaties in de grondwaterstand, wat de kans op paalrot en verzakking van funderingen vergroot.

Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro, benadrukt dat het daarom van groot belang is dat bij de huizenprijs de funderingsrisico’s meegenomen worden. ,,Wat voorkomen moet worden, is dat deze ingrijpende gevolgen van de klimaatverandering kopers en verkopers niet overvallen. Als de prijskorting voor een slechte fundering in lijn is met de herstelkosten, kan een koper de prijskorting gebruiken om herstel te financieren. Wat zorgwekkend is, is dat er veel meer funderingsproblemen bijkomen die nog onbekend zijn bij verkoper en koper en dat deze in de toekomst tot een prijskorting kunnen leiden.”

In de uiteindelijke verkoopprijs zou een eventueel funderingsprobleem meegerekend moeten worden zodat verkoper en koper samen het risico dragen. Nu ligt dat risico vooral bij de koper.

