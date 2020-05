Huizenkopers betalen meer bij ronde vraagprijs

Miep woont al 58 jaar tegenover Burgers’ Zoo: ‘Ik waan me soms in Afrika’

12:24 Direct uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Deze week is dat Miep van Stigt-Hoff. Zij woont al 58 jaar tegenover Burgers’ Zoo in Arnhem.