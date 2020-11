Huizenkopers kunnen meer lenen in 2021: ‘Waarom maakt de politiek deze fout keer op keer?’

Stef en Ingrid verhuizen voor hetzelfde geld van Schevenin­gen naar Nieuwleu­sen: ‘Eerst geen idee waar het was’

12 oktober Stef en Ingrid wonen in een appartement met uitzicht op de haven van Scheveningen. Het stel droomde er echter van om in een woonboerderij te wonen. Hun pareltje vonden ze via het RTL-programma ‘Voor Hetzelfde Geld’ in Nieuwleusen, waar ze een gerenoveerde woonboerderij uit 1820 gaan betrekken met een groot stuk grond om het huis en een stal en kippenhok.