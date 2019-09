Huizenkopers moeten vaker overbieden: ‘Het wordt een soort veiling’

Hoger bieden dan de vraagprijs van een woning is in sommige regio’s eerder regel dan uitzondering geworden. Dat concludeert De Hypotheker na een peiling onder negentig kantooreigenaren.

Huizenkopers zien zich vaker dan voorheen gedwongen te overbieden, omdat ze weten dat er meerdere kapers op de kust zijn. De woningmarkt is al een een paar jaar overspannen en dat heeft gevolgen voor de financiering van huizen, zo schetst De Hypotheker. Om te kunnen overbieden is soms inbreng van eigen geld nodig en dat heeft niet iedereen.

Uit de peiling blijkt dat de helft van de kantooreigenaren huizenkopers regelmatig meer zien bieden dan de vraagprijs. Ruim een kwart zegt dat dit ‘meestal’ gebeurt. Vooral in de grote steden is overbieden vaak de enige manier om kans te maken op een woning. Slechts 20 procent van de respondenten geeft aan dat hun klanten soms boven de vraagprijs bieden, terwijl de meeste huizenkopers vrijwel altijd bereid zijn te overbieden.

De uitkomst van de peiling komt overeen met cijfers die vorig jaar via makelaarsvereniging NVM naar buiten kwamen. Toen werd een van de drie huizen voor meer geld verkocht dan de vraagprijs, een record. Volgens econoom Nic Vrieselaar van de Rabobank is het fenomeen schering en inslag. ,,Voor de crisis zag je dit in sommige wijken van Amsterdam gebeuren. Maar nu komt het ook in steden als Leiden voor.’’

Meer eigen geld nodig

Quote De schaarste op de woning­markt houdt aan, waardoor steeds meer mensen geneigd zijn meer te bieden dan de vraagprijs Michel van den Akker, De Hypotheker Sinds 1 januari 2018 kunnen kopers tot 100 procent van de getaxeerde woningwaarde lenen. Bij biedingen hoger dan de vraagprijs, moet daarom in sommige gevallen ook eigen geld worden ingebracht. Dit kan spaargeld zijn, overwaarde uit de vorige woning of een schenking van familie. Schenkingen tot 102.010 euro zijn belastingvrij, dus daar wordt veel gebruik van gemaakt.



,,De schaarste op de woningmarkt houdt aan, waardoor steeds meer mensen geneigd zijn meer te bieden dan de vraagprijs’’, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker, in een persbericht. ,,Lang niet iedereen beschikt echter over de financiële middelen om dit zelf te financieren. Hierdoor neemt het risico op een tweedeling op de huizenmarkt toe.’’

Nic Vrieselaar van de Rabobank wijst op een studie van De Nederlandsche Bank waaruit blijkt dat taxateurs opmerkelijk vaak dicht bij de verkoopprijs taxeren, waardoor kopers het hele huis kunnen financieren met een hypotheek. ,,Het lijkt me ook een lastige klus: een taxateur moet de waarde bepalen. Hoe doe je dat? Als iemand bereid is 4 ton voor een huis te betalen, is het huis dan ook niet 4 ton waard?’’

Veiling

Op het eerste gezicht kan het ook niet veel kwaad, zegt Vrieselaar. ,,De verkoper is blij met meer geld, de koper heeft het er blijkbaar voor over en vanwege de lage rente verandert er maar weinig aan de maandlasten. Maar toch schuilt er een aantal gevaren in, denkt de econoom. ,,Ik zie tegenwoordig steeds vaker dat makelaars op Funda een vanaf-prijs communiceren. Dan wordt het een soort veiling. Er is niet eens meer een signaalprijs, een richtlijn of referentiekader. Er ontstaat een ander spel tussen verkoper en koper. Daardoor kunnen kopers met het vervelende gevoel blijven zitten dat ze te veel hebben betaald voor hun woning.’’

Quote Het is met name de volgende generatie huizenko­pers die hier last van kan krijgen Nic Vrieselaar, econoom Rabobank Daarnaast drijft het aantal hoge biedingen in combinatie met de lage rente de prijs van huizen verder op. De gemiddelde verkoopprijs van een woning steeg in juli van dit jaar naar een recordhoogte: 309.689 euro. Cijfers van augustus zijn nog niet bekend, maar economen verwachten dat met name in de grote steden en de Randstad de huizenprijzen nog zeker twee jaar door stijgen, zij het in een iets minder tempo dan de afgelopen jaren.