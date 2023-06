Huizenprijzen dalen verder maar koper denkt dat ze weer gaan stijgen

In mei waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,6 procent lager dan in mei 2022. De daling is opnieuw groter dan een maand eerder. In april waren koopwoningen 4,4 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Ten opzichte van april dit jaar was de daling in mei slechts 0,1 procent. Er zijn meer berichten dat de prijsdaling van met name goed geïsoleerde woonhuizen tot staan is gebracht. Makelaarsvereniging NVM komt over twee weken met verkoopcijfers over het tweede kwartaal. Die cijfers wijken vaak af van die van het CBS. NVM meldt de jongste verkopen, CBS ziet de verkopen pas als ze in het kadaster zijn ingeschreven, dat is meestal drie maanden nadat de koop was gesloten.

Vertrouwen

ING meldt in het jongste woonbericht dat het vertrouwen in de woningmarkt voor het eerst in anderhalf jaar weer iets toeneemt. Vooral starters denken dat de prijzen gaan stijgen.

Vooral de doorstromers op de woningmarkt kijken naar nieuwbouw, vooral omdat de isolatie goed is en er geen achterstallig onderhoud is. De geringe onderhoudskosten de eerste jaren, geven ook zekerheid aan kopers. Toch is het in dat segment geen feest. Kopers zijn huiverig. Vooral de lange oplevertijd is een bron van zorg; mensen zijn bang dat de huidige woning bij oplevering van de nieuwe woning minder opbrengt. De helft van de geïnteresseerden in nieuwbouw is bang in financiële problemen te komen door lange tijd dubbele lasten.

,,Tussen de aankoop en oplevering van een nieuwbouwwoning zit tijd, soms tot wel twee jaar. Je kunt direct je huis verkopen en tijdelijk gaan huren, of wachten tot oplevering. Dit laatste geeft natuurlijk wel het risico van een waardedaling”, zegt Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING. Ongeveer de helft van de nieuwbouwkopers neemt die gok.

Al met al meet ING voorzichtig herstel en de woonindex van de bank, waarmee het sentiment op de woningmarkt wordt gemeten aan de hand van bijvoorbeeld huizenprijzen en hypotheekrente, stijgt licht. ,,De woonindex daalde de afgelopen anderhalf jaar, nu zie je een kleine correctie naar boven. Dat is goed nieuws, maar te vroeg om te juichen, zeker omdat de economische situatie voor velen nog een punt van zorg is,” aldus Flikweert.